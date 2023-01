Dode nadat auto tegen Brandenburger Tor in Berlijn botst

Drie doden en 16 gewonden bij explosie in Russische kazerne

Drie soldaten zijn om het leven gekomen en zestien anderen raakten gewond na een zware explosie in een kazerne in de West-Russische regio Belgorod. Acht mannen worden vermist sinds het incident dat zaterdag plaatsvond in de regio die grenst aan Oekraïne, meldde het Russische staatspersbureau Interfax zondag verwijzend naar de hulpdiensten.

