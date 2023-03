Dode migranten aangetroffen in trein Texas

Eerste grote bosbrand van het jaar in Spanje: bijna 4.000 hectare verwoest

De eerste grote bosbrand van het jaar in Spanje heeft in het oosten van het land bijna 4.000 hectare in de as gelegd. Bij de bestrijding van de brand aan de grens tussen de regio’s Aragon en Valencia, die donderdag uitbrak, is vrijdag voor het eerst belangrijke vooruitgang geboekt, meldden de openbare tv-zender RTVE en andere Spaanse media op gezag van de autoriteiten.