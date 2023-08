Dode en zwaargewonden na schipbreuk migrantenboot voor kust van Frankrijk

UPDATE LIVE OEKRAÏNE. Rusland beweert Oekraïense aanval op Krim te hebben afgeslagen: “Poging tot terreur”

Volgens de Amerikaanse krant ‘The Washington Post’ is de training van de eerste groep Oekraïense F-16 piloten pas volgende zomer afgerond. Zelensky ontslaat alle hoofden van de regionale militaire rekruteringscentra in Oekraïne. De Oekraïense president nam de beslissing uit bezorgdheid voor corruptie. Volg al het nieuws over de oorlog in Oekraïne in ons liveblog.