Dode en zes gewonden bij schietpartij op volksfeest in Amerikaanse staat Mississippi

Twaalf gewonden bij schietpartij in winkelcentrum in South Carolina

Actief deelgenomen

Volgens Jones gaat de politie ervan uit dat het slachtoffer “actief” had deelgenomen aan het incident. De zes andere slachtoffers van de schietpartij zijn naar lokale ziekenhuizen vervoerd en verkeren in stabiele toestand.

Jones zei tijdens een persconferentie dat het onderzoek naar het incident heeft uitgewezen dat een politieagent de overledene heeft neergeschoten en gedood. “Wij geloven dat het slachtoffer dat is overleden actief betrokken was bij het incident dat werd gemeld met betrekking tot het geweervuur”, zei hij. “Ik zal de naam of het bureau waaraan de agent verbonden is niet onthullen. Dat is iets wat op een later tijdstip bekend zal worden gemaakt.”