Dode en vier gewonden bij schietpartij Mardi Grasstoet in New Orleans, verdachte opgepakt

"We hebben ter plaatse twee wapens gevonden en we hebben ook een schutter aangehouden", zei adjunct-hoofdinspecteur Hans Ganthier van de politie van New Orleans op een persconferentie. "Of hij de enige schutter is of niet, zullen we onderzoeken.”



Bij de schietpartij omstreeks 21.30 uur plaatselijke tijd raakten een jong meisje, een vrouw en drie mannen gewond, van wie één later dood werd verklaard, aldus de politie. De andere vier slachtoffers zijn in stabiele toestand. Het is nog onduidelijk wat voorafging aan de schietpartij.