Dode en verschillende gewonden bij ongeval met sportboten in Duitsland

Duitse economiemi­nis­ter ontkent mediabe­rich­ten over verlenging drie kerncentra­les

Het Duitse ministerie van Economie heeft dinsdag formeel ontkend dat er al een beslissing is gevallen over de levensduurverlenging van drie Duitse kerncentrales deze winter. Onder meer de Wall Street Journal berichtte hierover, verwijzend naar verschillende regeringsbronnen in Berlijn. Maar dat werd dus meteen ontkend.

16 augustus