Dode en vermisten bij instorting flatgebouw in Jersey

Amerikaan­se politie lost moordzaak op na lugubere vondst van tieners tijdens maken van Tik­Tok-vi­deo

Drie Amerikaanse tieners vonden tijdens het maken van een TikTok-filmpje twee levenloze lichamen in koffers op Alki Beach in Seattle. De zaak kreeg al snel een naam in de Amerikaanse pers: de TikTok-koffermoorden. De 64-jarige Michael Dudley is vandaag schuldig bevonden in de zaak.

9 december