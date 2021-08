Dode en vermiste na doortocht orkaan Nora in Mexico

CNN-journalis­te Clarissa Ward spreekt met lid van IS-K: “We zijn volop aan het rekruteren”

28 augustus Clarissa Ward, journaliste bij het Amerikaanse CNN, kon in Afghanistan spreken met een commandant binnen Islamitische Staat Khorasan (IS-K). Die groepering keert zich tegen de taliban en wil een strengere naleving van de sharia. Over aanslagen in het buitenland wil hij niets vertellen.