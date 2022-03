Dode en twee gewonden door steekpartij in Leeuwarden, verscheidene gewonden door schietincident in Vinkeveen

Door een steekpartij in Leeuwarden in Nederland is een dode gevallen en zijn twee mensen gewond geraakt, van wie een ernstig. De politie heeft enige tijd na het geweld een verdachte aangehouden en onderzoekt wat er precies is gebeurd in de woning aan de Tweebaksmarkt, in het centrum van de Friese hoofdstad. In het Utrechtse Vinkeveen zijn dan weer verscheidene gewonden gevallen door een schietpartij.

Agenten verhoren onder meer getuigen en betrokkenen. De hulpdiensten kwamen in actie nadat in de nacht van zaterdag op zondag melding werd gedaan van een mogelijke brand, vertelt een woordvoerster van de Nederlandse politie. Ze weet niet of er daadwerkelijk brand was. “Maar als dat zo was, dan was het minimaal.”

Beide gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Over de toedracht van de steekpartij en de identiteit van de dode en de gewonden kan de politie nog niets zeggen.

Nog in Nederland zijn aan de Groenlandsekade in het Utrechtse Vinkeveen door een schietpartij in de nacht van zaterdag op zondag rond 04.30 uur meerdere mensen gewond geraakt. Volgens de politie zijn verscheidene verdachten aangehouden.

Op beelden van de nacht is te zien dat er veel politie en ambulance aanwezig was bij het Leonardo Hotel in het Nederlandse Vinkeveen. In dat hotel was tot 04.00 uur het feest Avec Toi aan de gang. Een woordvoerder van het hotel wilde vooralsnog niet reageren. Ook is nog onduidelijk of er een verband is tussen het feest en het geweld.

Er is onderzoek ingesteld naar wat er is gebeurd en agenten spreken met getuigen. De politie verwacht aan het einde van de ochtend met meer informatie te komen.