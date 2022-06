Dode en twee gewonden bij schietpartij in kerk Alabama

“Het is erger dan leven in de hel”: Marioepol na de Russische invasie

Een maand na het einde van de belegering van de staalfabriek Azovstal in Marioepol gaat het leven door zonder toegang tot basisvoorzieningen. Ongeveer 90.000 Oekraïners bleven in Marioepol, maar hebben amper toegang tot elektriciteit, telefoon, internet, water of gezondheidszorg. “Het was daar erger dan de hel. Er zijn geen woorden voor.”

16 juni