Dode en tientallen gewonden bij explosie van LPG-station in Roemenië: enkele gewonden naar ons land overgebracht

Update Eén dode en vier gewonden bij schietpar­tij in Kopenhagen: mogelijk geschil tussen motorben­des

Bij een schietpartij in Denemarken zijn een dode en vier gewonden gevallen. Dat meldt de politie. Het incident vond plaats rond 19.20 uur aan een gebouw in Christiania, een zelfverklaarde semi-onafhankelijke enclave in hoofdstad Kopenhagen.