Dode en gewonden na schermutselingen aan grens tussen Kirgizië en Tadzjikistan

Demonstran­ten in Kirgizië bestormen parlements­ge­bouw en bevrijden ex-president

6 oktober In Kirgizië hebben demonstranten na de parlementsverkiezingen van dit weekend belangrijke administratieve gebouwen in de hoofdstad Bisjkek bestormd. Sommigen van hen zouden zijn doorgedrongen tot in het parlementsgebouw. Dat meldt het persbureau Akipress deze nacht.