Dode en gewonden bij steekpartij in bibliotheek in Vancouver

Een woordvoerster van de hulpdiensten verklaarde aan de Canadese zender CBC dat zes mensen naar het ziekenhuis werden gebracht. De slachtoffers werden volgens de politie aangevallen in en rond de bibliotheek in de wijk Lynn Valley, in het noorden van Vancouver.



Een verdachte werd opgepakt. Volgens de politie heeft hij een strafblad, maar zijn identiteit is nog niet bekendgemaakt. Hij zou alleen gehandeld hebben. Er is nog niets bekendgemaakt over het mogelijke motief van de dader, die met een ambulance werd afgevoerd naar het ziekenhuis.