Dode en gewonden bij aanslag in Jeruzalem

Na Biden overweegt ook Boris Johnson politieke boycot van Olympische Winterspe­len in China

De Britse premier Boris Johnson overweegt een diplomatieke boycot van de Olympische Winterspelen in Beijing uit protest tegen de mensenrechtensituatie in China, meldt The Times vandaag. Er is een "actieve discussie" gaande in de regering, waarbij minister Liz Truss van Buitenlandse Zaken voorstander is van een dergelijke boycot, aldus de Britse krant.

20 november