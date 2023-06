Dode en gewonde door schietpartij in Nederlands woonwagenkamp vlakbij Belgische grens

Door een schietpartij in een woonwagenkamp het Nederlandse Maarheeze, vlakbij de grens met België nabij Hamont-Achel, is zondagmiddag een man om het leven gekomen. Een tweede persoon raakte gewond en probeerde te vluchten, maar werd door de politie gestopt en is naar het ziekenhuis gebracht. Een verdachte is aangehouden.

De politie is naar eigen zeggen met veel eenheden aanwezig. Meldingen van een schietpartij bij woonwagenkamp De Vinnen in het buitengebied van het Brabantse dorp kwamen rond 16.15 uur bij de politie binnen. Eenmaal ter plaatse vond de politie twee slachtoffers, waarbij een van hen aan zijn verwondingen was overleden. De politie heeft een vuurwapen gevonden en in beslag genomen.

Lang bloedspoor

Volgens ‘BN De Stem’ probeerde de gewonde man te vluchten in de richting van de kerk, maar hij is door de politie tegengehouden. Vervolgens is hij met een ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Op zijn vluchtroute liet hij een lang bloedspoor op de weg achter.

De politie zoekt nog uit wat er precies gebeurd is. Over de aard van de verwondingen van het tweede slachtoffer is nog niets bekend.