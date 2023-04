Dode en dertigtal gewonden bij zwaar ongeval met passagierstrein in Nederlandse Voorschoten: “Zwarte dag voor Nederlandse spoor”

In Voorschoten, tussen Leiden en Den Haag, is vannacht rond 3.45 uur een passagierstrein ontspoord. Daarbij is één dode gevallen en dertig mensen raakten gewond. Vermoedelijk is de trein in botsing gekomen met een kleine hijskraan op het spoor. Bij het incident was volgens de Nederlandse Spoorwegen ook een goederentrein betrokken. Op de plaats van het ongeval werd gewerkt aan het spoor.

De Veiligheidsregio Hollands Midden meldt dat er naast de passagierstrein ook een goederentrein en een bouwkraan op het spoor staan, die ook allebei bij het ongeluk betrokken zijn. Eén van de treinen is op de bouwkraan gebotst.

Aan boord van de rond kwart voor vier ‘s nachts ontspoorde nachttrein die dinsdagochtend vroeg vanuit Leiden onderweg was naar Den Haag, bevonden zich zo’n vijftig passagiers, zegt een NS-woordvoerder. Hulpdiensten hebben de gewonden uit de trein gehaald. Eén iemand is om het leven gekomen, bevestigt de brandweer. Negentien gewonden zijn naar ziekenhuizen in de buurt gebracht. Een twintigtal andere slachtoffers werden ter plekke behandeld.

De hulpdiensten zijn massaal aanwezig. Specialisten zijn volgens de veiligheidsregio bezig om de trein veilig te stellen.

Door een botsing is het voorste deel van de trein in een weiland terechtgekomen, het middelste gedeelte ligt op zijn kant naast het spoor en in het achterste gedeelte van de trein is volgens de NS-woordvoerder brand uitgebroken. Die brand in het achterste gedeelte van de trein, is volgens een fotograaf ter plaatse inmiddels geblust. “De hulpdiensten waren snel ter plaatste”, aldus de NS-woordvoerder, die spreekt van een zwaar ongeval. “Onze eerste zorg gaat uit naar de mensen in de trein, passagiers en onze collega’s.”

Bouwkraan

Hoe het ongeluk met de trein kon gebeuren is nog onduidelijk. Volgens getuigen botste een goederentrein op de bouwkraan op het spoor. Daar is niet veel later de passagierstrein weer tegenaan gereden.

De topman van ProRail John Voppen spreekt van een “zwarte dag voor het Nederlandse spoor” vanwege het treinongeval bij Voorschoten dinsdagochtend. “Mijn gedachten gaan uit naar iedereen die hierbij betrokken is.” ProRail bevestigt dat er een kraan is betrokken bij het ongeval, maar het is nog onduidelijk wat de rol van deze kraan is bij de oorzaak. Het zou gaan om een bouwkraan van een aannemer, die volgens een verslaggever ter plaatse gekanteld op het spoor ligt.

Afgelopen nacht voerde bouwbedrijf BAM een regulier onderhoud uit aan het spoor nabij Voorschoten. Dat bevestigt een woordvoerder van het bedrijf. “Maar ons materieel staat nooit op een spoor dat in dienst is”, klinkt het. Over de toestand van de kraanbestuurder kan hij nog niets zeggen.

Op de keukentafel

“We hoorden twee klappen, dikke doffe dreunen, en toen zagen we veel flitsen”, zegt een getuige tegen het AD. Hij vertelt hoe hij en zijn vrouw zagen hoe de goederentrein op de bouwkraan botste, die vervolgens op het spoor voor de intercity zou zijn beland. “Het hele huis trilde. Mijn vrouw zei meteen: nu is het goed mis.”

Bij Omroep West getuigt een omwonende die haar huis heeft opengesteld voor een twintigtal slachtoffers van het treinongeluk. “Sommigen hadden snijwonden, een arts heeft iemand bij ons nog op de keukentafel gelegd om diegene te helpen.”

Calamiteitenhospitaal

Na het ongeval werd het calamiteitenhospitaal van het UMC Utrecht operationeel. Dat is een ziekenhuis binnen het UMC Utrecht dat altijd in ‘sluimerstand’ staat. Bij grote ongevallen of crises moet het binnen 30 minuten paraat kunnen staan. Het is een samenwerking tussen het UMC Utrecht, het ministerie van Volksgezondheid en het ministerie van Defensie.

Het is onduidelijk hoeveel mensen betrokken bij het ongeluk bij Voorschoten direct naar Utrecht zijn gebracht. Naast de behandeling van gewonden, vangt het ziekenhuis ook de familie op van mensen betrokken bij het ongeluk, aldus een woordvoerster.

Quote Opeens flikkerden de lichten uit. We hielden ons vast, telefoons vielen uit de zakken. Daarna stond de trein stil en keken we waar iedereen was. Een van de passagiers

Een vriendengroep uit Rotterdam was onderweg naar huis na een feestje in Utrecht, toen de trein ontspoorde, vertelt een van de jongens aan NPO Radio 1. “We waren best dronken. Omdat het zo’n lange rit was (de trein gaat vanaf Utrecht, via Amsterdam naar Den Haag, red.), lagen we te slapen. Opeens flikkerden de lichten uit. We hielden ons vast, telefoons vielen uit de zakken. Daarna stond de trein stil en keken we waar iedereen was”, vertelt de jongeman. “Met ons gaat het gelukkig goed. Met de rest van de passagiers weten we niet. We zijn ontzettend geschrokken.”

Een andere vriend uit de groep werd wakker van het geschreeuw van zijn vrienden. “Om drie uur ‘s nachts zit je opeens schuin in de trein. Na de eerste schrik, was het even een heel emotioneel moment. We mochten ook niet direct uit de trein omdat er stroom stond. Toen kickte de paniek verder in. Na een uur werden we door de brandweer gered.”

Vanwege het ongeluk rijden er geen treinen tussen Leiden Centraal en Den Haag. De spoorwegmaatschappij gaat er vanuit dat dit ook enige tijd kan duren, omdat er na het onderzoek nog veel werk zal zijn om de trein op de rails te krijgen en het spoor te herstellen.

“Vreselijk treinongeluk”

De Nederlandse premier Mark Rutte spreekt op Twitter zijn medeleven uit voor de slachtoffers en nabestaanden van het “vreselijk treinongeluk”.

