Dode bij schietpartij in Nederland, politie zoekt auto met Belgische nummerplaat

Door een schietpartij in Bergen aan Zee is dinsdagmiddag een dodelijk slachtoffer gevallen, meldt de Nederlandse politie. De politie verstrekte na het incident via Twitter een deel van de nummerplaat van een witte vluchtauto met Belgisch kenteken, beginnend met 1-UP.