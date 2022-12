Dode bij rellen in gevangenis bij Teheran

Bij rellen in een Iraanse gevangenis bij Teheran is zaterdag een gevangene omgekomen en zijn 17 anderen gewond geraakt. Dat meldt een mensenrechtengroepering zondag. De rellen in de gevangenis van Karaj, ongeveer 30 kilometer van de Iraanse hoofdstad, zijn de jongste in een rij van opstanden in Iraanse gevangenissen.

De rellen braken uit toen gevangenen protesteerden tegen de overplaatsing naar eenzame opsluiting van een gedetineerde wiens executie nakend is, zo verklaarde Iran Human Rights (IHR), gevestigd in Noorwegen.

Volgens de Iraanse autoriteiten werd een gevangene echter gedood door een steen die naar hem werd gegooid na een conflict tussen gevangenen.

De hoofdrechter van de provincie Alborz, waar Karaj ligt, zei dat de onrust begon in de ruimte voor drugsdelicten en dat gevangenen dekens in brand staken, waardoor brand ontstond. Hij laat weten dat de de rust intussen is teruggekeerd in de gevangenis.

In oktober kwamen minstens acht gevangenen om bij een brand in de Evin-gevangenis in Teheran, die volgens de autoriteiten was aangestoken door "misdadigers".

Ngo's zetten vraagtekens bij deze officiële versie van de gebeurtenissen in Evin, dat bekend staat om zijn mishandeling van politieke gevangenen. In die gevangenis worden ook buitenlanders opgesloten.

In dezelfde maand waren er andere incidenten in de gevangenis van Rasht, de hoofdstad van de noordwestelijke provincie Guilan.

Volgens IHR hebben gevangenen in Karaj slogans tegen het regime geroepen, waaronder "dood aan de dictator", deuren geblokkeerd en bewakingscamera's vernield.