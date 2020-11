Dode bij ramp met toeristenboot voor Turkse kust

LIVE. Dader aanslag in Wenen was in negen minuten geneutrali­seerd - Faroek: “Uitgaan van lone wolf”

14:54 Een schutter heeft gisterenavond rond acht uur op zes verschillende locaties in de Weense binnenstad het vuur geopend. Bij de aanslag zijn vier mensen om het leven gekomen. De dader werd zelf ook door de politie doodgeschoten. Volgens de autoriteiten gaat het om een IS-sympathisant, de regering heeft het over een “islamistisch geïnspireerde aanslag”. Alles lijkt erop dat de man alleen handelde. Er vielen ook 22 gewonden, volgens een update van Minister van Binnenlandse Zaken Karl Nehammer. Bondskanselier Kurz spreekt over een “weerzinwekkende terreuraanslag”. Volg alle ontwikkelingen in onze liveblog.