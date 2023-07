Dode bij nucleair ongeval in Rusland

HITTEKAART. Hoe heet wordt het op jouw vakantiebe­stem­ming? Meteoro­loog: “Hier zullen de thermome­ters zelfs 45 graden aanwijzen”

Het Middellands Zeegebied kreunt onder extreme hitte. De temperaturen stijgen op veel plaatsen richting 40 graden en meer. Maar hoe lang blijft deze hittegolf nog duren? Is het elders is Europa ook zo heet? En houdt de droogte en warmte aan of vallen er binnenkort weer zware onweersbuien? Meteoroloog Jonas De Bodt blikt voor de HLN Hittekaart vooruit op het weer in de zeven populairste vakantiebestemmingen. Waar zal het code rood worden?