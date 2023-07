Dode bij noodweer in Japan

KIJK. Beelden van president Biden die aan meisje ‘knabbelt’ gaan viraal: critici denken er het hunne van

Op sociale media gaat een video van Joe Biden viraal. Op de beelden is te zien hoe de Amerikaanse president een klein meisje begroet op een luchthaven in Helsinki, Finland. Volgens mensen op sociale media knabbelt Biden op een gegeven moment aan het meisje, dat zich ongemakkelijk lijkt te voelen. Republikeinse critici delen volop hun mening over de interactie op Twitter. “Biden zou in een verpleeghuis moeten zitten in de plaats van de wereld te leiden”, schrijft Donald Trump Jr. op Twitter.