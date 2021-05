Dode baby gevonden vlak over de grens in Nederlandse Wernhout

Op wandel met kinderpsy­chi­a­ter Peter Adriaens­sens: “Spreken over een verloren generatie, dat noem ik waarzegge­rij”

7 juni Dat hij al zes maanden met pensioen is en net vooral opa en poppenspeler wilde zijn, keek de minister maar even over het hoofd. Bij Peter Adriaenssens hangen de foto's van 'zijn' jongeren die hij verloor door zelfmoord in zijn praktijkruimte. En toch is hij de optimist in de denktank van Wouter Beke, over de mentale gezondheid van de jeugd na corona. "Nu al spreken over een verloren generatie, dat noem ik waarzeggerij."