Documentaire onderzoekt of er nog vijfde vliegtuig was op 9/11: “Verdachte passagiers in eerste klasse wilden zo snel mogelijk vertrekken”

De bemanning van een United Airlines-vlucht is er stellig van overtuigd dat hun vliegtuig als vijfde kamikazetoestel had moeten dienen op 9/11. Vier passagiers in eerste klasse gedroegen zich die ochtend verdacht en wilden zo snel mogelijk vertrekken. In het vliegtuig ernaast werden later snijmessen teruggevonden. Mogelijk beging een medeplichtige die de terroristen tijdens de voorbereiding moest helpen een cruciale fout.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

TMZ voerde gedurende zes maanden een diepgaand onderzoek uit naar het verhaal achter United 23. Die vlucht had op 11 september 2001 normaal gezien van New York naar Los Angeles moeten vliegen, maar vertrok nooit door de terreuraanslag op de Twin Towers. Er werden getuigenissen verzameld van onder meer de piloot en de stewardessen aan boord. Het resultaat ziet u maandagavond in de documentaire ‘TMZ Investigates 9/11: The Fifth Plane’ op Fox News.

Maar wat was er nu precies aan de hand? De stewardessen vonden het in eerste instantie al vreemd dat een van de verdachte passagiers als vrouw verkleed was. Toen ze extra fruitschalen wilden halen, ontstond er een verhitte discussie. “We willen niet eten. We willen gewoon zo snel mogelijk vertrekken”, klonk het.

Mannen in uniform

United 23 was al aan het taxiën toen plots het tweede vliegtuig zich in de Twin Tower boorde. Vanuit de controletoren kreeg de piloot de opdracht om terug te keren. Alle inzittenden moesten weer uitstappen en het toestel werd vergendeld.

Twintig minuten later zagen toevallige voorbijgangers echter hoe twee mannen in uniform over de tarmac richting de passagierscabine liepen. Toen agenten even later een controle uitvoerden, bleek het luik naar de bagageruimte open te staan. Alsof belastend bewijs snel moest verdwijnen.

“Eén cijfer verschil”

Piloot Tom Mannello kreeg nog meer argwaan toen in het vliegtuig ernaast twee snijmessen gevonden werden. “Ze lagen verborgen in eerste klasse”, stelt hij. “Tussen de staartnummers van beide vliegtuigen is slechts één cijfer verschil. Een schoonmaker of iemand die het voedsel aan boord brengt, heeft makkelijk toegang. Het is perfect mogelijk dat zo iemand een fout gemaakt heeft en de messen het verkeerde toestel binnengesmokkeld heeft. Ik acht de kans daarom groot dat de daders ook ons vliegtuig als massavernietigingswapen wilden gebruiken.”

Ook stewardess Sandy Thorngren is overtuigd van dat scenario. “Ik weet zeker dat United 23 het vijfde vliegtuig had moeten worden. We werden nadien nog ondervraagd door de FBI en in een busje naar de haven geëscorteerd. Daar moesten we in een line-up de verdachten die in ons vliegtuig zaten proberen te herkennen.”

United 23 kwam op geen enkel moment voor in het officiële rapport van de 9/11-commissie. Speculaties over een mogelijk vijfde vliegtuig doen al jaren de ronde, maar vanuit de overheid blijft het rond dit thema oorverdovend stil.

KIJK. Reconstructie: zo verliep het drama van 9/11 meer dan twintig jaar geleden