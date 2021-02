Dochters Malcolm X vragen onderzoek naar moord op vader te heropenen na nieuwe onthullingen van oud-politieman op sterfbed

De drie dochters van de in 1965 vermoorde zwarte activist Malcolm X (39) hebben aan de openbare aanklager in Manhattan gevraagd om het onderzoek naar de moord op hun vader te heropenen. Ze doen dat nadat er intrigerend nieuw bewijsmateriaal opdook: een bekentenis die een voormalig politieman uit New York net voor zijn dood aflegde.

Malcolm X - die in 1925 werd geboren als Malcolm Little - was het gezicht van enkele radicale moslimorganisaties in de Verenigde Staten. Aanvankelijk pleitte hij voor een vrijwillige segregatie van de zwarten uit de Amerikaanse samenleving, met het oog op een terugkeer naar hun continent van oorsprong. Later maakte dat plaats voor een pleidooi voor een volwaardig Amerikaans staatsburgerschap en raciale gelijkheid.

Toen hij zich probeerde los te maken van de Nation of Islam - die een onafhankelijke staat voor zwarten wilde binnen de VS - werd hij op 21 februari 1965 doodgeschoten in een theater in Manhattan. Malcolm X was net aan een speech begonnen voor enkele honderden aanwezigen, toen een zwarte man naar voren stormde en hem in de borst schoot. Twee anderen volgden zijn voorbeeld. Toeschouwers konden een van hen overmeesteren en die leidde de politie naar twee andere verdachten. Allemaal bleken ze leden van Nation of Islam.

Moord

Alle drie werden ze een jaar later veroordeeld voor moord. Alleen de hoofdverdachte Talmadge Hayer bekende en zat daarvoor tot 2010 in de gevangenis. Verdachten Norman Butler en Thomas Johnson hielden hun onschuld staande en kwamen in de jaren tachtig vrij. Het nieuwe bewijsmateriaal waarmee de dochters van Malcolm X nu naar buiten treden, suggereert echter dat er mogelijk meer aan de hand was.

Volledig scherm Qubiliah Shabazz, Ilyasah Shabazz en Gamilah Shabazz, de dochters van Malcolm X. © AFP

Volledig scherm De brief van Ray Wood. © AFP

Alles draait rond een brief van een inmiddels overleden oud-politieman uit New York: Raymond Wood. Daarin bekent de Afro-Amerikaanse man dat hij tussen 1964 en 1971 werkte als undercoveragent in de Big Apple. Zijn taak was om te infiltreren in burgerrechterorganisaties en de leden ervan aan te zetten tot criminele activiteiten. Zo kon de FBI “hun leiders in diskrediet brengen en arresteren”.

In de brief - die gedateerd is op 25 januari 2011 - vertelt Wood dat hij ook de entourage van Malcolm X benaderde en dat hij de twee belangrijkste lijfwachten van de activist in de val wist te lokken. Ze werden vijf dagen voor de moord gearresteerd en konden X niet beschermen op de dag van de aanslag.

Quote Ik word ouder en mijn gezondheid laat het afweten. Onlangs ben ik te weten gekomen dat Thomas Johnson overleden is. Ik ben erg bezorgd dat mijn dood ervoor zal zorgen dat zijn familie hem geen eerherstel zal kunnen geven Raymond Wood

“Op dat moment wist ik niet dat Malcolm X eigenlijk het echte doelwit was”, schrijft hij. “Op 21 februari 1965 moest ik post vatten in het theater. Een getuige zag me na de moord wegvluchten. Thomas Johnson werd later gearresteerd en onterecht veroordeeld, om mijn dekmantel te beschermen en de geheimen van de FBI en de politie van New York. Ik heb mijn bekentenis aan mijn neef toevertrouwd en gevraagd om die pas na mijn dood bekend te maken. Ik word ouder en mijn gezondheid laat het afweten. Onlangs ben ik te weten gekomen dat Thomas Johnson overleden is. Ik ben erg bezorgd dat mijn dood ervoor zal zorgen dat zijn familie hem geen eerherstel zal kunnen geven, nadat hij onterecht veroordeeld werd voor de moord op Malcolm X.”

Wood vertelt verder nog dat hij zijn werk bij de politie onder dwang deed en er spijt van heeft. “Ik probeerde ontslag te nemen, maar ze dreigden me vast te zetten met valse beschuldigen van illegale handel in marihuana en alcohol”, klinkt het. “Ik heb deze geheimen met een zwaar hart gedragen en betreur mijn aandeel in de zaak.”

Tragedie

De brief werd afgelopen weekend voorgelezen op een persconferentie van de familie van Malcolm X. "Elk bewijs dat inzicht biedt in de waarheid achter deze vreselijke tragedie moet grondig worden onderzocht", aldus Ilyasah Shabazz, een van de zes dochters van Malcolm X.

De openbaar aanklager in New York zegt dat de nieuwe feiten rond de moordzaak momenteel worden bestudeerd. De politie van New York beklemtoont dat ze elk relevant stuk bewijsmateriaal in de zaak heeft overgemaakt. De FBI heeft nog niet gereageerd op de aantijgingen.

Volledig scherm Martin Luther King Jr. en Malcolm X in maart 1964. © REUTERS