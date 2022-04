Dochter van Samira kreeg salmonella: “Ze voelde gloeiend heet aan en bleef naar toilet spurten”

In Vlaanderen raakten de voorbije maanden zestien mensen met salmonella besmet. Bij onze zuiderburen kwamen in de nasleep van de besmette Kinder Surprise-eieren voorlopig 21 verdachte gevallen aan het licht. Dat het geen pretje is om de bacterie op te lopen, blijkt uit de getuigenis van Samira.

“Mijn dochter begon ‘s avonds te klagen over buikpijn”, doet de Française het verhaal. “We zeiden haar dat het de volgende dag wel beter zou gaan. Maar ‘s nachts is ze dan bij ons komen liggen, ze voelde gloeiend heet aan. Ze moest ook constant naar het toilet spurten. Haar ontlasting was even vloeibaar als water.” De symptomen zouden uiteindelijk enkele dagen aanhouden.

De zoon van Elodie dreigde zelfs in het ziekenhuis te belanden. “Het hospitaal in omdat hij een chocolade-eitje at? Dan zou ik echt kwaad geworden zijn. We geven hen zoiets met het idee om hen een plezier te doen, maar in werkelijkheid maken we hen dus ziek.”

In zes Europese landen en het Verenigd Koninkrijk zijn intussen 125 gevallen van salmonella vastgesteld. Het voedselagentschap FAVV riep daarop de bekende Kinder Surprise-eieren en andere chocoladeproducten van het merk Ferrero terug.

Salmonella is een bacterie die de infectie salmonellose kan veroorzaken. Dat is een vaak voorkomende infectie die in de meeste gevallen zonder behandeling geneest. Maar in sommige gevallen kan salmonellose meer ernstige vormen aannemen. De symptomen zijn koorts, buikkrampen en diarree, binnen de 6 tot 72 uur na consumptie van het besmette voedsel. Jonge kinderen, zwangere personen, mensen met een verminderde weerstand en ouderen lopen een groter risico op het ontwikkelen van symptomen. Bij ernstige symptomen moet een arts geraadpleegd worden.

Als u zelf wenst te getuigen over een recente salmonella-infectie of denkt een besmet Kinder Surprise-eitje gegeten te hebben, kan u hier terecht.

