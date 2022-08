Dochter van Poetins huisideoloog en brein achter inval Oekraïne omgekomen bij aanslag met bomauto: was hij zelf doelwit?

In Rusland is Daria Doegina, de 30-jarige dochter van Poetins huisideoloog Aleksandr Doegin, om het leven gekomen bij een vermoedelijke bomaanslag op de auto waarin ze reed. Dat melden meerdere lokale media, maar het nieuws is voorlopig nog niet bevestigd door de autoriteiten. De explosie vond plaats op een snelweg buiten Moskou. Alexandr Doegin is het brein achter de Russische inval in Oekraïne.

Op beelden op sociale media is te zien hoe Alexandr Doegin getuige was van de ontploffing en ontzet reageert. Op de achtergrond is een brandende wagen te zien. Die auto, een Toyota Landcruiser Prado, was volgens een vertrouweling van de familie eigendom van Alexandr Doegin zelf. “Het was de auto van haar vader. Zij reed er vandaag mee, terwijl Alexandr op een andere manier terugkeerde”, zegt de bron aan het Russische persagentschap Tass. “Hijzelf of beiden waren het doelwit”. Vader en dochter waren op de terugweg van een folklorefestival.

Het is niet duidelijk of Doegin inderdaad zelf eigenlijk het doelwit van de aanslag was, noch wie erachter zat. Separatistenleider Denis Poesjilin van de zelfverklaarde Volksrepubliek Donetsk, in het oosten van Oekraïne, zegt dat “terroristen van het Oekraïense regime” betrokken zijn bij het incident. Hun doelwit was volgens hem Alexandr Doegin, de vader van de vermoedelijk omgekomen vrouw. Dat meldt het Russische staatspersbureau RIA Novosti.

Volledig scherm Aleksandr Doegin op archiefbeeld. © Belga

“Raspoetin”

Alexandr Doegin is een bekende figuur binnen het Kremlin, een filosoof en Russisch nationalist die beschouwd wordt als het brein achter de Russische inval in Oekraïne. Zijn bijnaam is ‘Raspoetin’ wegens zijn invloed op president Poetin.

Zijn dochter Daria Doegina stond zelf al op de Amerikaanse sanctielijst omdat ze actief was in de desinformatie-industrie die wordt geleid door Poetins ‘chef-kok’ Jevgeni Prigozjin. Volgens het nieuwsblog Visegrád 24 voedde Aleksandr Doegin zijn dochter naar zijn evenbeeld op tot een “mystieke neofascist” en zou de vrouw nooit in opstand zijn gekomen tegen haar vaders haatdragende ideologie. Integendeel, ze zou de Oekraïners de afgelopen maanden “ondermensen” genoemd hebben en gezegd hebben dat Oekraïne veroverd moest worden. Ook zou ze onlangs nog naar de maandenlang door de Russen belegerde Azovstaalfabriek in Marioepol gereisd zijn, om daar “overwinningsselfies” te nemen.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.