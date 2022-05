“Dochter van Poetin heeft relatie met balletdanser Igor Zelensky en vloog voorbije jaren meer dan 50 keer naar München”

Uit de vluchtgegevens die beide media in handen kregen, blijkt dat Tikhonova bij die vluchten telkens gebruik maakte van een vliegtuig dat werd gecharterd op kosten van de Russische staat, en vergezeld werd door agenten van Poetins eigen veiligheidsdienst. Vluchtdata van het voorjaar van 2020 bevatten ook de paspoorten van een tweejarig meisje en Igor Zelensky, de voormalige directeur van het Beierse Staatsballet, een professioneel balletgezelschap in München. Volgens het rapport is Zelensky vermoedelijk de partner van Tikhonova en de vader van haar kind.

Ontslag bij balletgezelschap

Voor hij in 2016 directeur werd bij het balletgezelschap, was Igor Zelensky (52) - die overigens niet verwant is aan de Oekraïense president Volodymyr Zelensky - een balletdanser met internationale faam. Op 4 april van dit jaar stapte hij echter op “omwille van familiale aangelegenheden”. Volgens Serge Dorny, directeur van het gezelschap, werd Zelensky gevraagd om op te stappen nadat hij weigerde om zich publiekelijk uit te spreken tegen de Russische inval in Oekraïne.

Verder maakt Zelensky deel uit van de raad van bestuur van de Russische stichting voor cultureel erfgoed, die momenteel een cultureel centrum bouwt in de Krim en hechte banden zou hebben met Poetin.

“Waarschijnlijk een koppel”

Een anonieme bron bij het Beierse Staatsballet vertelde aan Der Spiegel dat Zelensky “erg waarschijnlijk” een relatie had met Tikhonova (35), zelf een voormalige acrobatische rock ‘n’ roll-danseres. Voordien was ze gehuwd met de Russische miljardair Kirill Shamalov, maar volgens IStories scheidde het stel in 2017. Rond diezelfde tijd begon Tikhonova op regelmatige basis naar München te reizen.

Om de identiteit van het kind te beschermen geven IStories en Der Spiegel de naam van Tikhonova’s vermoedelijke dochter, die werd geboren in 2017, niet vrij, maar delen wel mee dat het meisje het patroniem Igorevna heeft, wat verwijst naar de voornaam van haar vader.

Verder konden IStories en Der Spiegel ook een brief en een e-mail uit 2019 inkijken waarin Tikhonova aangaf naar München te zullen verhuizen. Nochtans heeft haar vader zich de voorbije maanden erg kritisch uitgelaten over Russen die het westen boven hun moederland verkiezen. “Het probleem is dat veel van deze mensen mentaal daar zijn, niet hier, niet bij ons volk, niet bij Rusland”, zei Poetin midden maart.

Het is niet geweten waar Tikhonova en Zelensky zich momenteel bevinden.

