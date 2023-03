Dochter van oprichter wordt voorzitter van techconcern Huawei, in 2018 nog opgepakt voor fraude en samenzwering

KIJK. Zwembad, hammam en kamer volledig bedekt in goud: kijk binnen in de privéresi­den­tie van Poetin

De Russische onderzoekswebsite The Project beweert de geheime woonplaats van president Vladimir Poetin (70) te hebben ontdekt. Het vermoedelijke eigendom van Poetin is gelegen aan het Valdai-meer, in de noordwestelijke provincie Novgorod. Met behulp van anonieme bronnen kon The Project foto’s bemachtigen van het landhuis. Op de benedenverdieping is een zwembad, jacuzzi en hammam voorzien voor de president. Naast de hammam bevindt zich een ruimte die volledig bedekt is in goud. Goud is overal rijkelijk aanwezig in de residentie, maar als Poetin al dat goud beu is kan hij ook nog naar de ‘zilveren’ kamer. Het staatshoofd zou op zijn domein ook een aparte villa ter waarde van 112 miljoen euro hebben laten bouwen voor zijn 31 jaar jongere vriendin, de 39-jarige ex-gymnaste Alina Kabajeva.