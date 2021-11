Dochter van Malcolm X dood aangetroffen in woning New York

De dochter van mensenrechtenactivist Malcolm X is op 56-jarige leeftijd overleden. Volgens de eerste elementen is Malikah Shabazz een natuurlijke dood gestorven, aldus de politie van New York.

Shabazz werd bewusteloos door haar dochter gevonden in haar appartement in Brooklyn. Niet veel later overleed ze.

Shabazz was de jongste van zes dochters van Malcolm X. Ze heeft haar vader, die op 21 februari 1965 doodgeschoten werd tijdens een speech in New York, nooit gekend. De dader was allicht een lid van The Nation of Islam, een activistische groep waar hij na een ruzie uitgestapt was. Zijn vrouw was op dat moment zwanger van Malikah en haar tweelingzus Malaak.

Vrijspraak

Malcolm X was in de jaren 60 een van de belangrijkste en bekendste voorvechters van gelijke rechten voor de Afro-Amerikaanse bevolking. Vorige week had een rechter in New York nog twee Afro-Amerikanen vrijgepleit die meer dan 50 jaar geleden veroordeeld werden voor de moord. De twee hadden altijd hun onschuld staande gehouden.

De dochter van Martin Luther King reageerde bedroefd op de dood van Shabazz. Bernice King condoleerde de familie van Shabazz. “Rust in vrede, Malikah”, klonk het op Twitter. Martin Luther King werd in 1968 doodgeschoten.