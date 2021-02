Dochter van gestorven Britse volksheld ‘Captain Tom’ (100) deelt hartverwarmend statement

Hannah, de dochter van de overleden Britse volksheld Captain Tom (100), heeft een hartverwarmend statement gedeeld over haar papa. Hannah gaat daarin op ontroerende wijze in detail in op wat voor geweldige man haar vader was. Van het geluid van het geschuifel van zijn nu beroemde looprekje tot zijn hartelijke en gulle lach... het gemis is groot. De dochter hoopt vooral dat zijn boodschap van hoop blijft leven.

De Britse oorlogsveteraan Captain Tom Moore werd vorig jaar wereldberoemd dankzij een opvallende inzamelingsactie voor zorgverleners, voor hun strijd tegen het coronavirus. Hij organiseerde een sponsortocht waarbij hij steunend op zijn rollator toertjes rond zijn tuin liep.

Zijn oorspronkelijke doel was om voor zijn 100e verjaardag op 30 april 1.000 pond op te halen voor de zorg, maar de actie van de hoogbejaarde sportieveling uit Bedfordshire werd massaal gesteund. De teller was op zijn verjaardag al 30 miljoen pond (33 miljoen euro). Tom belandde uiteindelijk in het Guiness Book of Records met het hoogste bedrag dat ooit verzameld werd bij een fondsenwervingswandeling. Maar hij belandde vooral ook in de harten van de Britten, en van vele anderen wereldwijd, als inspiratie en bron van hoop. Na het allerlaatste rondje in zijn tuin zei Tom dat ‘voor alle mensen die het moeilijk hebben de zon weer gaat schijnen en de wolken verdwijnen’.

Zelf geveld door corona

Dat de NHS, de Britse nationale gezondheidsdienst, dankzij hem miljoenen kreeg, deed de veteraan veel deugd. “In de laatste oorlog waren het soldaten in uniform aan de frontlinie. Dit keer bestaat ons leger uit dokters en verpleegsters in uniformen”, zei hij. De Britse koningin Elizabeth sloeg hem voor zijn inzamelingsactie tot ridder. Vliegtuigen van de Britse luchtmacht vlogen als eerbetoon over zijn huis en hij kreeg ook de eretitel van kolonel. Tom scoorde ook nog een hit door het nummer “You’ll never walk alone” te zingen.

Maar eind januari ging het mis. De 100-jarige Tom raakte zelf besmet met het coronavirus. Hij was vlak daarvoor opgenomen in het ziekenhuis met een longontsteking. Daarom was hij ook nog niet gevaccineerd tegen Covid-19. Enkele dagen later bezweek hij aan het virus.

Volledig scherm Queen Elizabeth met Tom Moore en zijn familie, nadat ze hem ridderde tijdens een ceremonie op Windsor Castle in juli vorig jaar. © Photo News

“De ondeugende sprankel in zijn ogen”

“Namens mijn familie wil ik immense en oprechte dank uitspreken aan iedereen, voor hun ongelofelijke steun tijdens deze zware tijden na het verlies van mijn vader”, schrijft dochter Hannah in een statement. “Captain sir Tom was gewoon papa, Tom en opa voor ons. En hij was onze wereld. Hij was sterk, zacht en eervol en was de beste mentor en vriend die je je maar kunt wensen. Hij was een bruisende, zorgende en bescheiden persoon die niets liever deed dan koken, het gras afrijden, gebroken dingen maken en goede raad geven.”

“Er is maar weinig pijn die kan tippen aan iemand verliezen van wie je houdt. Elk van ons voelt de afwezigheid van mijn vader. Niets kan je voorbereiden op die plotse steek als het hun tijd is om te gaan”, vervolgt ze. “Niet langer zijn gegrinnik in huis horen, de ondeugende sprankel in zijn ogen zien, het geschuifel in de gang van zijn nu beroemde looprekje horen. We missen nu al zijn routines, zoals stiekem de honden van zijn havermoutpap laten eten, of elke dag in de keuken zitten om te lunchen en ons te vragen hoe onze dag gaat. Het zijn de kleine geluidjes en gewoontes van de mensen dicht bij je die ineens oorverdovend worden in afwezigheid.”

Volledig scherm Captain Sir Tom Moore in november vorig jaar. © Photo News

Boodschap van hoop

“We willen iedereen bedanken die zoveel liefde, genegenheid en respect voor mijn vader heeft getoond. Het is overweldigend geweest en het heeft ons verzekerd dat zijn boodschap van hoop zal voortleven.”

“Mijn papa startte zijn reis van honderd rondjes in de tuin uit een pure vastberadenheid om zijn gezondheid te verbeteren en geld in te zamelen voor de geweldige NHS-werkers die hem hadden geholpen toen hij het nodig had. Het werd zoveel meer dan dat. Hij bracht hoop voor zovelen en verwarmde de harten van de natie, en de wereld, toen het zo nodig was. Hij heeft een plekje in de harten van velen veroverd en daarom weten we dat we niet alleen rouwen. We willen dat je weet dat onze gedachten bij jullie zijn.”

Hannah sluit af met de woorden: “Hij was een geweldige man met het grootste hart. We hopen dat de wereld de hoop, het plezier en de liefde die mijn vader voelde zal blijven verspreiden en dat we van morgen een mooie dag voor elkaar kunnen maken.”

