Dochter Trumps advocaat Rudy Giuliani schaart zich achter Joe Biden

De dochter van Rudy Giuliani, de ex-burgemeester van New York en de advocaat van Donald Trump, schaart zich in een opiniestuk in Vanity Fair achter de Democraten Joe Biden en Kamala Harris. “Ik zal de mening van mijn vader niet meer kunnen veranderen, maar samen kunnen we deze toxische administratie wegstemmen”, schrijft Caroline Rose Giuliani.

“We staan talrijke universums verwijderd van elkaar, op politiek vlak en ook op andere vlakken”, schrijft Giuliani over haar vader. Ze geeft aan dat ze al heel haar leven haar best doet om zich van haar achternaam te distantiëren, maar dat “niemand zich het vandaag kan permitteren om stil te blijven. Er staat te veel op het spel.”

“Als de dochter zijn van een polariserende burgemeester die de persoonlijk buldog van de president werd, me iets heeft geleerd, dan is het wel dat corruptie start met jaknikkers, met kameraden die een echokamer van leugens en onderdanigheid creëren om dicht bij de macht te blijven staan”, schrijft de 31-jarige Giuliani. “We moeten opstaan en vechten. De enige manier om een einde te maken aan deze nachtmerrie is om te gaan stemmen. Er is hoop aan de horizon, maar die kunnen we enkel grijpen als we Joe Biden en Kamala Harris verkiezen.”

Caroline Rose Giuliani, een regisseur, actrice en schrijfster die in Los Angeles woont, schrijft nog dat ze van kindsbeen af met haar vader in discussie ging over rechten voor de LGBTQ+-gemeenschap, het politiebeleid en andere kwesties. Ze steunde in 2016 de Democrate Hillary Clinton en stemde in 2012 op Barack Obama, schrijft The Guardian.

Rudy Giuliani is steeds een van de meest uitgesproken supporters geweest van Donald Trump, ook tijdens de verschillende schandalen waarmee de president te kampen had, zoals het onderzoek naar mogelijke Russische inmenging, de “impeachment” van de president of Trumps aanpak van de coronacrisis.