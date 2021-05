Dochter omstreden legerkapitein roept op tot boycot Nederlandse film De Oost: “Extreem voorbeeld van geschiedvervalsing”

ANTWERPEN De Wever vreest dat Israëlisch-Palestijns conflict naar Antwerpen overwaait: “Wij zijn in verhoogde staat van paraatheid”

7:12 Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) is beducht dat het Israëlisch-Palestijns conflict overwaait naar zijn stad. De Scheldestad heeft zowel een omvangrijke orthodox-Joodse, als een omvangrijke moslimgemeenschap. “Wij zijn in verhoogde staat van paraatheid”, liet hij als studiogast in ‘De Afspraak op Vrijdag (Canvas) optekenen.