Dochter moet definitief afscheid nemen van mama die naast haar ligt op Covidafdeling

Anabel Sharma (49) en haar moeder Maria Rico (76) werden halfweg oktober op dezelfde dag opgenomen met Covid-19 op de intensivecareafdeling van het ziekenhuis in het Britse Leicester. Enkele weken later werd Anabels bed naast dat van haar stervende moeder geplaatst om definitief afscheid te nemen. De Britse vrouw doet nu voor het eerst haar hartverscheurende verhaal over hun laatste foto samen: hand in hand op de Covidafdeling.

In oktober ontwikkelde eerst Anabels zoon Isaac (12) coronasymptomen. Enkele dagen later werden ook haar andere zonen, Jacob (22) en Noach (10), ziek. Daarna volgde haar echtgenoot Bharat (47) en haar moeder Maria die ook leed aan astma en diabetes. Maar ook Anabel zelf begon zich onwel te voelen, had veel last van kortademigheid en viel flauw. Een ambulance bracht moeder en dochter in allerijl naar het ziekenhuis. Anabel had meer dan 40 graden koorts en de zuurstofsaturatie in haar bloed was tot een gevaarlijk laag niveau van 65 procent gezakt (alles onder de 94 procent wordt als laag beschouwd).

Moeder en dochter lagen een paar bedden van mekaar verwijderd op de intensive care, maar konden elkaar niet zien. “Vriendelijke zorgmedewerkers” traden op als boodschappers tussen moeder en dochter, vertelde Anabel. Het was “geruststellend” om te weten dat haar moeder in de buurt was.

Verdoofd

Maar dan kwam twee weken later het slechte nieuws dat het met de gezondheid van Maria zienderogen achteruitging. Ze had nog maar een paar dagen te leven. Op de dag dat Anabel dat nieuws vernam, was ze zo van streek dat ze verdoofd moest worden.

Het zorgpersoneel stelde ondertussen alles in het werk om moeder en dochter te herenigen. De volgende dag werd Anabel gewekt om definitief afscheid te nemen van haar moeder. Hun bedden stonden nu naast elkaar.

De laatste foto van moeder en dochter samen toont ze hand in hand naast elkaar op de intensive care van het Leicester Royal Infirmary. Slechts 24 uur later, op 1 november, stierf Maria.

“De dag van de foto was de eerste keer dat ik mijn moeder weerzag, sinds we waren opgenomen in het ziekenhuis”, verklaarde Anabel. “Ik kon niet goed horen wat ze zei, want ze had een zuurstofmasker op en ik een zuurstofhelm. We konden ons masker of helm niet afzetten, want dan zou ons zuurstofgehalte te laag worden. De dokter moest vertellen wat ze tegen me zei.”

Quote Ze vertelde dat ze niet bang was om te sterven en dat ze erg trots op ons was Anabel Sharma

“Ze vertelde dat ze niet bang was om te sterven en dat ze erg trots op ons was. Ze zei ook dat ik moest blijven vechten voor de kinderen”, aldus Anabel. “Ik kon ook een paar woorden opvangen, zoals ‘crematie’ en ‘begrafenis’ ... De dokter knielde naast me en zei dat mijn moeder stervende was, ze had bovendien een document getekend om niet gereanimeerd te worden.”

Volledig scherm Anabel Sharma met haar moeder Maria toen ze van corona nog geen sprake was © Anabel Sharma

Begrafenis vanuit het ziekbed

Anabel, die ook astma heeft, bracht in totaal vijf weken door op de intensive care en moest de begrafenis van haar moeder bekijken via een scherm vanuit haar ziekenhuisbed.

Ze heeft sindsdien blijvende longschade opgelopen en heeft nog steeds extra zuurstof nodig om te ademen. Een paar weken na haar thuiskomst is ze teruggegaan naar het ziekenhuis met geschenken voor het zorgpersoneel dat haar leven heeft gered. “Ik wilde dat ze me eens echt zagen zoals ik ben en niet de zieke persoon in bed die ik al die tijd was”, vertelde Anabel. “We huilden samen. Ze zeiden dat ze niet veel Covidpatiënten hadden teruggezien.”

Verwoestende realiteit

De moeder van drie deelde haar verhaal op de Facebookpagina van ‘Humans of Covid-19' - opgezet door de Londense arts Benji Rozen - om velen bewust te maken van de verwoestende realiteit van het coronavirus.

“Ik vind het belangrijk om mensen niet te vertellen wat ze moeten doen, maar mensen daarentegen wél te vertellen hoe het echt is, en ik hoop dat het mensen aanzet tot nadenken over hun keuzes … en over het zorgpersoneel dat iedereen probeert te redden. Ik wil gewoon dat mensen echt stilstaan over hoe moeilijk het is voor iedereen, maar vooral voor het zorgpersoneel.”

“Je denkt altijd dat er nog een morgen is, maar het leven is kwetsbaar.”