“Dochter huisideoloog Poetin omgekomen bij aanslag”

Daria Doegina’s Toyota Landcruiser Prado ontplofte in de regio van Moskou. Dat de vrouw het slachtoffer was, is hiertoe onbevestigd. Haar vader Aleksandr Doegin werd echter kort na de vermoedelijke aanslag al met de handen verslagen op zijn gezicht gezien op de plaats van de feiten, zo is te zien op Twitterbeelden. Het is niet duidelijk of Doegin zelf eigenlijk het doelwit van de aanslag was, noch wie erachter zat.