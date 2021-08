Dochter geboren uit verkrachting zorgt 40 jaar later voor veroordeling biologische vader

Hulplijn ontvangt dagelijks gemiddeld één oproep: “Je kan niet genezen van pedofilie. Het is een geaardheid”

2 augustus “Wij kunnen de windrichting niet veranderen, maar wel de windsterkte. We proberen mensen met een pedofiele voorkeur te laten inzien hoe ze hun seksuele verlangens een plaats kunnen geven in hun leven.” Want lang niet elke pedofiel is een kindermisbruiker. Een gesprek met Minne De Boeck, criminologe bij het Forensisch Centrum Antwerpen en medeoprichter van ‘Stop it now!’, een hulplijn voor wie zich zorgen maakt over zijn seksuele gevoelens voor kinderen.