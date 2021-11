Dochter (21) familie Turpin vertelt voor het eerst op tv over hoe ze ontsnapte uit horrorhuis: “Ik wist niet welke richting ik uit moest”

Bijna vier jaar geleden is het intussen dat de toen 17-jarige Jordan Turpin wist te ontsnappen uit het horrorhuis in Californië waar ze samen met haar broers en zussen werd vastgehouden door haar ouders. Samen met haar zus Jennifer (33) vertelde ze nu aan de Amerikaanse nieuwszender ABC News voor het eerst over wat haar er ultiem toe aanzette om de ontsnappingspoging te wagen. En hoe ze het die bewuste 14de januari 2018 precies aanpakte.

“De hel”. Zo omschrijft Jennifer Turpin hoe het leven van de dertien kinderen van David and Louise Turpin er precies uitzag. Ze werden binnen in huis gehouden, uitgehongerd, mishandeld en vastgeketend.

In 2016 slaagde Jordan erin om een oude smartphone van een van haar ouders te pakken te krijgen en ontdekte ze dat er nog een hele andere wereld was die ze niet kende. Ze raakte in de ban van Justin Bieber en postte af en toe iets over hem op sociale media. Op een dag sprak iemand haar daar aan. Hij vroeg haar waarom ze ‘s nachts altijd wakker was en nooit naar buiten ging. Toen Jordan vertelde hoe haar leven eruit zag, antwoorde de man dat ze naar de politie moest stappen. Maar zo ver kwam het toen niet.

Keel

Een van Jordans broertjes en zusjes vertelde immers aan hun moeder dat ze naar video’s van Justin Bieber keek. Volgens Jordan stormde haar moeder toen op haar af en kneep ze haar keel dicht. “Ik dacht dat ik zou sterven”, getuigt ze nu. “Daarna had ik voortdurend nachtmerries dat ze me zou vermoorden.”

Het zette Jordan ertoe aan om in het geheim met enkele van haar zussen te praten over een ontsnappingsplan. Ze besloten dat ze het meeste kans zouden maken als ze uit het slaapkamerraam zouden klimmen en het noodnummer zouden bellen. En ze bedachten tegelijk dat ze bewijs nodig zouden hebben.

Op 14 januari 2018 besefte Jordan dat de tijd op raakte. Haar moeder had gezegd dat het gezin de volgende dag naar Oklahoma zou verhuizen. “De kans was groot dat sommige van mijn broers en zussen het niet zouden overleven, omdat ze ondervoed en zwak waren”, aldus Jordan. “Het was nu of nooit.”

Volledig scherm © AFP

Twee van haar zussen waren vastgeketend aan bed omdat ze snoep gestolen hadden van hun moeder. Jordan vroeg hen of ze een foto van hen mocht nemen met een andere oude smartphone die ze bemachtigd had. Daarna legde ze kussens onder het deken in haar bed zodat het leek of ze sliep. Ze deed propere kleren aan, nam de rugzak die ze had klaargemaakt en klauterde door het raam. Daarna zette ze het op een lopen.

“Ik wist niet welke richting ik uit moest”, vertelt Jordan. “Ik was zo bang. Ik probeerde het noodnummer te bellen, maar dat lukte eerst niet omdat ik zo aan het bibberen was.”

Vermoorden

Uiteindelijk slaagde Jordan er toch in de hulpdiensten te bereiken. De dispatcher leidde haar daarop naar een plek waar ze op de politie moest wachten. Intussen vertelde ze alles over haar horrorleven. En dat haar ouders haar zouden vermoorden als ze wisten dat ze de politie gebeld had.

Volledig scherm © RV

Haar vrees dat ze niet geloofd zou worden en gewoon weer naar huis gebracht, bleek onterecht toen ze de foto’s van haar graatmagere, smerige, vastgeketende zusjes aan de toegesnelde politie toonde.

Er werd onmiddellijk versterking opgetrommeld en even later viel de politie binnen in het huis van de Turpins. Wat de agenten daar zagen, tartte alle verbeelding. Ze vonden de zusjes van de foto met gekneusde polsen en het duurde niet lang eer ze de ketens ontdekten waarmee ze vast waren gemaakt. In een andere kamer zat een jongen met ketens rond polsen en enkels. Hij was vastgemaakt aan een bed. Al een maand of langer, zo bleek. Even later werden David and Louise Turpin zelf in handboeien weggeleid.

Volledig scherm © REUTERS

Later zouden ze schuldig pleiten aan onder meer foltering en vrijheidsberoving. In 2019 werden ze veroordeeld tot levenslang, met de mogelijkheid om na 25 jaar vrij te komen.

Met de kinderen van de Turpins gaat het intussen beter. Jordan studeert en denkt eraan om schrijfster of motivatiecoach te worden. Haar zus Jennifer werkt in een restaurant, schrijft muziek en hoopt ook schrijfster te worden. Volgens de jonge vrouwen zien de broers en zussen Turpin elkaar regelmatig.