Docent Nederlandse universiteit geschorst om verspreiding complottheorieën

LIVE. Eerste geval van subvariant BA.3 ontdekt in ons land

Vandaag treedt de langverwachte coronabarometer in werking, samen met een nieuwe set van coronamaatregelen die gelden onder ‘code rood’, de hoogste alarmfase. Woensdagavond werd al besloten de quarantaineregels in het onderwijs te versoepelen. Lees alle nieuwe ontwikkelingen rond het coronavirus in dit liveblog.

28 januari