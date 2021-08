‘Dixie Fire’ is nu al tweede grootste brand die de staat Californië ooit geteisterd heeft

Van ondervoede wees in Cambodja naar Olympische Spelen met dank aan ho­mo-adoptieva­der: het prachtige verhaal van Jordan Windle

7 augustus Niemand verwachtte in die tijd dat een homoseksuele, alleenstaande man vader zou kunnen worden. Maar de droom van de Amerikaan Jerry Windle kwam onverwachts toch uit toen hij Jordan adopteerde. En Jordan knokte zich op zijn beurt recht van het weeshuis in Cambodja naar de olympische duikplank. Een verhaal over vaderliefde en nooit opgeven.