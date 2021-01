Diverser dan ooit en bakken ervaring, maar ook omstreden figuren: dit is het kabinet van Joe Biden

Dag en nacht verschil met Donald Trump. Daarmee is het gedroomde beleid van nieuwe president Joe Biden het best samen te vatten. Wanneer hij morgen officieel de 46ste president van de Verenigde Staten is, wil Biden meteen werk maken van “het meest progressieve beleid sinds Franklin Roosevelt”. Meer aandacht voor groen en klimaat, sterke buitenlandse (handels)relaties en een minder streng migratiebeleid zijn daar een onderdeel van. Maar de grootste focus ligt uiteraard bij het bestrijden van de coronapandemie, die in de VS intussen al voor bijna 400.000 doden zorgde. “President-elect Biden zal ingrijpen. Om de schade van Trump ongedaan te maken én ons land in de goede richting te leiden”, zegt Bidens toekomstige stafchef Ron Klain.