Dit zijn de symptomen van omikron volgens arts die variant als eerste opmerkte

Een nieuwe variant, nieuwe symptomen en dat lijkt ook het geval te zijn voor omikron. Angélique Coetzee - de Zuid-Afrikaanse arts die als eerste alarm sloeg over omikron - vertelt in een interview met de Spaanse krant El País waarmee patiënten dit keer vooral kampen.

Het was door een verandering in de symptomen waarmee patiënten kwamen aanzetten in haar drukke praktijk in de Zuid-Afrikaanse hoofdstad Pretoria, dat Coetzee eind november onraad rook. In een interview met de Britse krant The Telegraph noemde ze de symptomen toen “ongewoon maar mild”.

Het ging onder meer om jonge mensen van verschillende achtergronden en etniciteiten, die te kampen hadden met extreme vermoeidheid. Niemand bleek last te hebben van een verlies van geur en smaak.

Bevestigd

Een drietal weken later ziet Coetzee - die al 33 jaar huisarts is en voorzitter van de South African Medical Association (een beroepsvereniging voor dokters) - de belangrijkste klinische symptomen van omikron bevestigd. Dat vertelde ze gisteren aan de Spaanse krant El País.

Volledig scherm Angelique Coetzee. © South African Medical Association

“Het gaat om hoofdpijn, spierpijn en vermoeidheid”, zegt ze. “Dat zijn de belangrijkste symptomen waarover patiënten klagen. Soms kampen ze ook met een verstopte neus en een pijnlijke keel. Wat we níét echt meer zien, zijn hoge koorts en mensen die nood hebben aan zuurstof. Zelfs niet in de ziekenhuizen. Veel mensen worden overigens voor iets anders opgenomen en testen pas nadien positief.”

Niet-gevaccineerden

Volgens Coetzee zijn het de niet-gevaccineerden die het meeste moeten vrezen. “Wie gevaccineerd is, heeft doorgaans mildere symptomen en minder pijn. Dat neemt niet weg dat ook niet-gevaccineerden een milde infectie kunnen hebben. De hoofdpijn is wel opvallend intens. Hoewel we over een mild ziekteverloop spreken, kunnen patiënten echt last hebben van zware hoofdpijn en spierpijn. Deze symptomen zijn veel zwaarder bij niet-gevaccineerden. Ik denk dus dat de vaccins ons wel degelijk beschermen, zelfs bij een herinfectie.”

Volledig scherm © AFP

Volgens de arts worden er nu amper patiënten doorgestuurd naar de ziekenhuizen. “We blijven vooral een mild ziekteverloop zien”, beklemtoont ze. “De ziekenhuisopnames stijgen wel, maar ook hier gaat het volgens de statistieken vooral om mensen die niet gevaccineerd zijn. Ik denk niet dat omikron mensen in dezelfde mate zwaar ziek zal maken als delta. Delta is echt een erg gevaarlijke variant. Ik herinner me dat we in de derde week na de uitbraak van delta met de South African Medical Association vroegen aan de overheid om onder meer de scholen te sluiten, omdat we zagen dat mensen heel zwaar ziek werden. Dat is nu niet het geval.”

Volgens Brits onderzoek waren bij de deltavariant hoofdpijn, keelpijn en een lopende neus nog de meest voorkomende symptomen. Volgens de wetenschappers die de studie uitvoerden, kon je die heel makkelijk verwarren met een gewone verkoudheid.

BEKIJK OOK: