Dit zijn de nieuwste martelaren van Iran, waar ‘grootvaders’ hun ‘kleindochters’ vermoorden op straat

Russische referenda gaan door te midden van raketaan­val­len en beschietin­gen: “Er wordt zelfs in schuilkel­ders gestemd”

De Russische bezetters blijven ondanks het aanhoudende oorlogsgeweld in het oosten en zuiden van Oekraïne (schijn)referenda organiseren over de toetreding tot Rusland. De inwoners van de regio’s worden gedwongen om te stemmen over de vraag of ze tot de Russische Federatie willen toetreden. De internationaal niet-erkende annexatie zou komende week afgerond kunnen worden. Verwacht wordt dat de Russische president Vladimir Poetin de bezette gebieden al komende vrijdag zal inlijven.

25 september