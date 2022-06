Dit zijn de meest leefbare steden in 2022: Brussel maakt reuzensprong in rangschikking

De EIU heeft 173 steden over de hele wereld gerangschikt op basis van verschillende factoren, waaronder gezondheidszorg, misdaadcijfers, politieke stabiliteit, infrastructuur en toegang tot groene ruimte. De index nam Brussel als enige Belgische stad mee op in de studie.

Grote winnaars

Europa domineerde de lijst, met zes plaatsen in de top 11 (er was een gelijkspel voor de 10e plaats). Zwitserland was het enige land in Europa dat twee plaatsen in de top 10 had, met Genève op de zesde plaats en Zürich op de derde.

De uiteindelijke winnaar was echter Canada. Het Noord-Amerikaanse land had drie van zijn steden vertegenwoordigd: Calgary, Vancouver en Toronto. Ook Brussel steeg 22 plaatsen in vergelijking met vorig jaar en belandt nu op de 24e plaats. Osaka was de enige Aziatische stad die dit jaar in de top 10 belandde

Volledig scherm Illustratiebeeld Wenen. © ThinkStock

Grote dalers

De winnaar van vorig jaar, Auckland in Nieuw-Zeeland, viel in 2022 uit de top 10 en belandde op een verrassende 34e plaats. Buurland Australië is dit jaar het sterkst gedaald in de rangschikking. Hoewel Melbourne in het verleden de lijst aanvoerde, zakte het in 2022 naar de 10e plaats. In 2021 domineerde Australië de EIU-index, met Brisbane, Adelaide en Perth die samen met Melbourne in de top 10 stonden. Dit jaar staan ze respectievelijk op de 27e, 30e en 32e plaats. Dit heeft volgens de makers van de index te maken met de zware lockdown die gold in de twee landen.

Hoewel Europa in 2022 goed voor de dag kwam, zijn er twee opvallende afwezigen: Londen en Parijs. De gestegen kosten voor levensonderhoud speelden in beide metropolen een rol, net als de beslissing van het Verenigd Koninkrijk om uit de Europese Unie te stappen.

Aanhoudende wereldwijde conflicten waren de belangrijkste factor die bepaalde welke landen onderaan de lijst kwamen te staan. Damascus, Lagos en Tripoli werden beoordeeld als de drie minst leefbare steden in de wereld. Kiev werd dit jaar niet geanalyseerd vanwege de aanhoudende oorlog in Oekraïne.

2022's Wereldwijde Leefbaarheidsindex: De top 10 1. Wenen, Oostenrijk 2. Kopenhagen, Denemarken 3. Zürich, Zwitserland 4. Calgary, Canada 5. Vancouver, Canada 6. Genève, Zwitserland 7. Frankfurt, Duitsland 8. Toronto, Canada 9. Amsterdam, Nederland 10. Osaka, Japan en Melbourne, Australië (gelijkspel)