Dit zijn de gezichten achter de slachtoffers van Russische invasie

INTERVIEW. Bluft Poetin over het inzetten van kernwapens? “Een kat in het nauw maakt rare sprongen”

De boodschap die de Russische president Vladimir Poetin het voorbije weekend de wereld instuurde, was heel duidelijk. Hij lijkt bereid kernwapens in te zetten in zijn conflict met het Westen. Maar zou hij zijn atoombommen werkelijk durven afvuren op Brussel of de Verenigde Staten? Hoe groot is de dreiging echt? En is het intussen wel verstandig van de Europese en Amerikaanse leiders om zo openlijk te communiceren over hun steun aan Oekraïne? We vroegen het aan professor internationale politiek David Criekemans.

20:12