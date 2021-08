Dit zijn de bij de IS-aanslag gesneuvelde Amerikaanse militairen

De aanslag is de dodelijkste voor de Amerikaanse troepen in Afghanistan sinds 2011, toen een Chinookhelikopter door talibanstrijders werd neergeschoten in de Tangi-vallei, bijna 100 kilometer ten zuidwesten van Kaboel. Er kwamen toen dertig Amerikaanse militairen om het leven.

De identiteit van acht van de dertien slachtoffers is tot nu toe vrijgegeven. Vier van hen waren amper 20 jaar oud. Het oudste slachtoffer is een 31-jarige sergeant. In de Amerikaanse pers brengen familieleden en vrienden hulde.

Volledig scherm Marinier Rylee McCollum (20), hier rechts op de foto. © AP

Een van de gesneuvelde 20-jarigen is marinier Rylee McCollum uit Jackson in de dunbevolkte staat Wyoming. Op de dag dat hij zijn 18de verjaardag vierde, meldde hij zich aan bij het leger. Rylee was op Valentijnsdag getrouwd en zou binnenkort voor het eerst vader worden. In april werd hij uitgestuurd naar een buitenlandse basis. Pas sinds twee weken verbleef hij op Afghaanse bodem om bij te staan bij de evacuatiemissie.

Volledig scherm Nicole Gee. © RV

Ook een vrouwelijke militair liet het leven bij de zelfmoordaanslag. Foto’s van mariniere Nicole Gee tijdens haar werkzaamheden op de luchthaven van Kaboel worden nu druk gedeeld op sociale media.

Volledig scherm © twitter

Vader Steve omschrijft zijn gesneuvelde zoon Kareem Nikoui (20) uit het Californische Norco “als een fantastische kerel met een groot hart.” “Hij werd geboren in het jaar dat het begon (2001, de Amerikanen vielen in nasleep van de elfseptemberaanslagen Afghanistan binnen om al-Qaida-leider Osama bin Laden uit te schakelen, red.), en zijn leven eindigde nu in het jaar dat het daar eindigt.”

Jared Schmitz (20) uit Wentzville in Missouri was marinier sinds 2019. Het was volgens zijn vader zijn levensdroom om te dienen in het leger. Papa Mark Schmitz kreeg het nieuws over het overlijden om 2.40 uur ‘s nachts te horen, toen twee militairen kwamen aanbellen. “Ik ben er zo kapot van dat ik de man niet meer zal kunnen zien die hij was geworden”, aldus de vader in een interview.

David Espinoza (20) uit Rio Bravo in Texas had zijn moeder daags voor de aanslag nog getelefoneerd. “Voor hij inhaakte, zei hij nog dat hij van me hield”, aldus mama Elizabeth Holguin. Haar zoon tekende meteen na het eindigen van zijn middelbare school bij het leger. Marinier worden was een levensdroom voor de stille jongen. “Hij is als een held gestorven. Mijn hart is een lege plek die niemand kan vullen.”

Volledig scherm Hunter Lopez (22). © via REUTERS

Hunter Lopez (22) uit Riverside County in Californië zou na zijn militaire dienst in navolging van zijn ouders als politieagent aan het werk gaan. “Hunter droeg zijn marine-uniform met liefde en trots. Marinier zijn was voor hem geen job, maar een roeping”, luidt het in een verklaring van het lokale politiekorps.

Volledig scherm Max Soviak (22) © US Navy

Verpleegkundige - hospik in militair jargon - Maxton ‘Max’ Soviak (22) uit Berlin Heights (Ohio) had enkele dagen geleden voor zijn dood nog een videochatgesprek met zijn ouders. “Maak je geen zorgen, mijn makkers staan klaar, ze laten me niet in de steek”, klonk het toen. “Mijn broer stierf toen hij levens probeerde te redden”, schreef zijn zus op Instagram. “Mijn hart is in stukken, misschien voorgoed.”

Volledig scherm Daegan William-Tyeler Page (23) © RV

Daegan William-Tyeler Page (23) uit Omaha in Iowa was in de laatste weken van zijn missie in Afghanistan bezig. Hij was bevorderd tot korporaal. “Een geweldige kerel waar je altijd op kon rekenen”, luidt het in een verklaring van zijn familie. Page keek er naar uit om een hogere opleiding te beginnen en mee te spelen in het American Football-universiteitsteam.

Volledig scherm Sergeant Taylor Hoover. © RV

Het oudste slachtoffer is sergeant Taylor Hoover uit Sandy in Utah. “Hij is een ware held. Hij stierf terwijl hij deed wat hij het liefste deed, zijn vaderland dienen”, zei zijn familie.

Volledig scherm Buurtbewoners van het ouderlijke huis van Taylor Hoover in Sandy (Utah) plaatsen Amerikaanse vlaggen. (1/2) © AP

Volledig scherm Buurtbewoners van het ouderlijke huis van Taylor Hoover in Sandy (Utah) plaatsen Amerikaanse vlaggen. (2/2) © AFP