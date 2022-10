“Dit zal de oorlog niet doen kenteren”: oud-kolonel Housen tempert de hoera-berichten over de verovering van Lyman

Duitse defensiemi­nis­ter moet 's nachts in bunker schuilen tijdens bezoek aan Odesa

De Duitse minister van Defensie Christine Lambrecht is tijdens haar bezoek in de Oekraïense havenstad Odesa in de nacht op zondag opgeschrikt door een luchtalarm. Samen met andere leden van haar delegatie moest de politica kort voor 1 uur schuilen in de bunker van haar hotel. Na 20 minuten kon de minister terugkeren naar haar kamer.

