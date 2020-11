Dit weten we tot nu toe over terreurdaad in Wenen: “Nog geen aanwijzingen over tweede dader”

Bij de aanslag in het centrum van Wenen zijn zeker vier mensen om het leven gekomen. Het aantal gewonden is inmiddels omhoog bijgesteld naar 22. De dader werd doodgeschoten door de politie. Het Oostenrijkse ministerie van Binnenlandse Zaken heeft nog geen aanwijzingen van een tweede dader. Na huiszoekingen bij de entourage van de 20-jarige aanslagpleger, die banden had met IS, zijn 14 verdachten in voorlopige hechtenis genomen. Dit weten we tot nu toe over de aanval van gisterenavond in de Oostenrijkse hoofdstad.

De schietpartij begon omstreeks 20 uur in de buurt van een synagoge in de Seitenstettengasse. Het kwam daarna ook nog tot andere vuurgevechten, onder meer in de buurt van Schwedenplatz. Op zes locaties in de stad werd het vuur geopend. Getuigen zouden tot 50 schoten gehoord hebben.

Volgens burgemeester Michael Ludwig van Wenen werd er lukraak geschoten op passanten in de omgeving van de bewuste synagoge en op mensen op terrassen van omliggende horecazaken.

De aanslag gebeurde aan de vooravond van de tweede lockdown, die vandaag ingaat in Wenen en waarbij de horeca de deuren moet sluiten. Veel cafés hadden hun terrassen gisterenavond opgesteld en tal van mensen gingen nog iets drinken buitenshuis, mede door het zachte nazomerweer.

Volledig scherm Volgens burgemeester Michael Ludwig werd er lukraak geschoten op passanten. © Photonews

Doden en gewonden

De schietpartijen kostten aan minstens vier burgers het leven. Het gaat om een oudere man en een oudere vrouw, een jonge voorbijganger en een serveerster. Eén slachtoffer overleed gisterenavond en twee anderen afgelopen nacht. Een vierde slachtoffer overleed deze ochtend aan zijn verwondingen.

Volgens Oostenrijkse media is er nog een vijfde slachtoffer, maar dat is officieel nog niet bevestigd. De vijfde dode zou een 21-jarige zijn die ernstig gewond raakte en in het ziekenhuis verzorgd werd.

Het aantal gewonden is intussen gestegen naar 22, bevestigt de politie van Wenen. Zeven van hen verkeren in levensgevaar. Een politieman die gewond raakte is met succes geopereerd. Zijn toestand is stabiel.

Volledig scherm Er vielen 15 gewonden, onder wie een politieagent, die inmiddels buiten levensgevaar is. © REUTERS

Doodgeschoten dader

De dader van de schietpartij werd negen minuten na de start van zijn aanval doodgeschoten door de politie. “Zonder de snelle tussenkomst van agenten was het het nog veel erger geweest”, verklaarde de Oostenrijkse minister van Binnenlandse Zaken, Karl Nehammer.

De aanslagpleger is een 20-jarige man die eerder was veroordeeld voor betrokkenheid bij een terroristische organisatie. In april 2019 werd de jongeman veroordeeld omdat hij had geprobeerd naar Syrië te reizen om zich bij Islamitische Staat (IS) aan te sluiten. Hij had een gevangenisstraf van 22 maanden gekregen, maar werd begin december voorwaardelijk vrijgelaten.

Volgens Nehammer had de dader zowel de Oostenrijkse als de Noord-Macedonische nationaliteit. “Hij was uitgerust met een nepbomgordel, een automatisch geweer, een pistool en een kapmes om deze walgelijke aanval op onschuldige burgers uit te voeren”, klonk het. De burgemeester van Wenen zei eerder dat de doodgeschoten dader “zeer omvattend was voorbereid”.

Volledig scherm Volgens de Weense autoriteiten had de doodgeschoten aanslagpleger zowel de Oostenrijkse als de Noord-Macedonische nationaliteit. © rv

Huiszoekingen en arrestaties

De Oostenrijkse binnenlandminister verklaarde dat er tot dusver geen bewijs is dat de dodelijke aanval werd uitgevoerd door meer dan één schutter. “Het videomateriaal dat door de politie wordt beoordeeld toont op dit moment geen enkel bewijs van een tweede aanvaller”, aldus Nehammer.

Eerder zei hij dat er tenminste één andere verdachte op de vlucht was. De politie heeft circa 20.000 video’s van burgers gekregen om te onderzoeken.

Nehammer benadrukte dat de veiligheidstroepen in hoge staat van alarm blijven vooraleer definitief vaststaat dat de radicale islamist alleen heeft gehandeld.

In het kader van het onderzoek naar de aanslag zijn al veertien arrestaties verricht. Het gaat om mensen die banden hebben met de aanvaller en voor ondervraging zijn aangehouden. Er werden ook op achttien locaties invallen gedaan, onder meer in Sankt-Pölten en Linz. Ook de woning van de gedode aanslagpleger werd doorzocht door agenten.

De historische binnenstad van Wenen is afgesloten. Kanselier Sebastian Kurz heeft het leger ingezet om de hoofdstad te beveiligen. Hij veroordeelt de “weerzinwekkende terreuraanslag”. Oostenrijk heeft in samenspraak met de buurlanden de grensbewaking versterkt en het aantal grenscontroles opgevoerd.

Volledig scherm De politie heeft de historische binnenstad van Wenen afgesloten. © AFP

Nationale rouw

De Oostenrijkse regering heeft drie dagen van nationale rouw afgekondigd. Om 12 uur werd een minuut stilte gehouden in het hele land. “Onze gedachten en ons medeleven gaan uit naar de slachtoffers, de gewonden en andere betrokkenen van de aanslag in deze bijzonder zware uren voor ons land”, verklaarde kanselier Kurz. “Deze aanslag is een afschuwelijke daad en een aanval op de vrijheid en democratie van Oostenrijk.”

Aan Oostenrijkers is gevraagd om binnen te blijven. Weense kinderen zijn vandaag van schoolplicht ontslagen.

Volledig scherm De regering heeft drie dagen van nationale rouw afgekondigd. © AFP

