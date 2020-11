Dit weten we tot nu toe over de aanslag in Wenen

In de Oostenrijkse hoofdstad Wenen is er groot terreuralarm na een aanslag bij een synagoge. Een dader zou zichzelf hebben opgeblazen met een bommengordel. Daarbij zijn meerdere gewonden en ook één dode gevallen. De Oostenrijkse autoriteiten melden dat ondertussen een dader is opgepakt. Dit weten we tot nu toe over de gebeurtenissen in Wenen.