Dit weten we over massaschietpartij bij pakjesdienst FedEx in VS

Bij een schietpartij in een afdeling van koeriersbedrijf FedEx in Indianapolis (VS) zijn negen doden gevallen, onder wie de schutter. Er vielen ook meerdere gewonden. De vermoedelijke dader schoot zichzelf dood na zijn daad, bevestigt de politie.

Een zwaar gewapende man opende donderdagavond (lokale tijd) het vuur voor en in een vestiging van pakketbezorger FedEx, vlak bij de internationale luchthaven van Indianapolis. Dat is de tweede grootste hub van het koeriersbedrijf. Er werken meer dan 4.500 mensen.

Doden en gewonden

De politie was iets na 23 uur (plaatselijke tijd) ter plaatse. Op dat moment was de schietpartij nog bezig. Er vielen in totaal negen doden, inclusief de schutter. De slachtoffers stierven ter plaatse. Hun identiteit is nog onbekend.

De politie meldt dat de dader zich van het leven heeft beroofd. Zijn motieven en identiteit zijn nog niet duidelijk. Het is ook niet bekend of de schutter een werknemer van FedEx was. Volgens Amerikaanse media geraakte de dader door beveiligingsmaatregelen niet ver in het gebouw binnen. Hij vuurde op mensen in de vestiging en op de parking.

Politiewoordvoerster Genae Cook zei op een persconferentie dat de situatie intussen onder controle is.

Bij de schietpartij vielen verschillende gewonden. Vijf mensen werden met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht. Een van hen verkeerde in kritieke toestand, maar is intussen stabiel. De ernst van de verwondingen van de anderen is niet bekend. Twee gewonden kregen verzorging op de plaats van de schietpartij en moesten niet naar het ziekenhuis.

“Meerdere anderen” gingen volgens politiewoordvoerster Genae Cook op eigen kracht naar nabijgelegen ziekenhuizen. Hierdoor is het exacte aantal gewonden op dit moment nog onbekend.

De politie is een onderzoek gestart en verhoort nog volop getuigen. Werknemers mogen de bedrijfssite niet verlaten. Meer dan honderd familieleden van FedEx-personeelsleden zakten af naar een nabijgelegen hotel, waar ze wachten op nieuws.

Getuige: “Automatisch wapen”

Een ooggetuige vertelde aan Amerikaanse media dat de dader een “automatisch wapen” had, waarmee hij meerdere schoten afvuurde.

Een werknemer die al tien jaar bij de FedEx-vestiging in dienst is, getuigde aan een journalist van WRTV dat hij net wilde eten toen de schietpartij uitbrak. De man zat buiten en hoorde “twee luide metaalgeluiden”. “Het klonk niet als geweerschoten in het begin.”

Zijn collega, die bij hem was, zag iemand wegrennen uit een gebouw. Er volgden nog meer schoten en de getuige zag een lichaam liggen, klinkt het in een interview dat op Twitter werd gedeeld.

Een andere man zei aan een journaliste van Fox News dat zijn nicht achter het stuur van haar wagen zat toen de schutter het vuur opende. De vrouw bevond zich op de parking van het bedrijf en liep een schotwonde aan de linkerarm op.

FedEx liet in een verklaring weten “diep geschokt en bedroefd” te zijn. “De veiligheid heeft onze topprioriteit en onze gedachten zijn bij alle betrokken.” Het is op dit moment nog onduidelijk of de doodgeschoten personen werknemers van het bedrijf zijn. FedEx zegt samen te werken met de autoriteiten om meer informatie te krijgen.

De VS worden vaak opgeschrikt door dergelijke incidenten. Voor Indianapolis is het dit jaar al de vierde keer. Eind januari, half februari en half maart waren er ook dergelijke schietpartijen.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op www.zelfmoord1813.be.

