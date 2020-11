Dit weten we over de aanslagpleger die door politie werd neergeschoten: “20-jarige die eerder naar Syrië probeerde te reizen om zich bij IS aan te sluiten”

Er raken stilaan meer details bekend over de aanslagpleger die gisteren in Wenen door de politie werd neergeschoten. Het zou gaan om de 20-jarige Kujtim Fejzulai, die al eerder veroordeeld werd voor lidmaatschap aan terreurgroep IS en zowel het Oostenrijkse als Noord-Macedonische staatsburgerschap bleek te hebben.

De man werd op 25 april 2019 veroordeeld tot 22 maanden gevangenisstraf omdat hij probeerde naar Syrië te reizen om zich bij terreurgroep IS aan te sluiten. Op 5 december werd hij vervroegd vrijgelaten onder voorwaarden.



“Hij was gisteren uitgerust met een dummy-explosiegordel en een automatisch lang pistool, een pistool en een kapmes om deze afschuwelijke aanval op onschuldige burgers uit te voeren”, zei de minister. Nehammer bevestigde ook dat er al 15 huiszoekingen plaatsgevonden hebben en dat er verscheidene mensen werden gearresteerd.

Geboren in Wenen

Volgens Florian Klenk, de hoofdredacteur van het Oostenrijkse magazine Falter, heeft hij ook Albanese roots. “Hij werd in 2000 geboren in Wenen, waar hij opgroeide. Hij is van Albanese afkomst, en zijn ouders komen uit Noord-Macedonië en hebben niets met islamisme te maken”, schreef Klenk deze ochtend op Twitter.

Fejzulai zou ook al bekend geweest zijn bij het Federale Bureau tegen Terrorisme en voor de Bescherming van de Grondwet omdat hij een van de 90 Oostenrijkse islamisten was die van plan was om in juli naar Syrië te reizen. “De autoriteiten dachten echter niet dat hij een terroristische aanslag kon plannen”, voegde Klenk er nog aan toe.

Foto’s op Instagram

De Duitse krant BILD heeft intussen ook beelden gepubliceerd van de vermoedelijke dader, die zijn daden zou aangekondigd hebben via Instagram. Voor de aanslagen postte hij verschillende foto’s. Op een van de foto’s heeft hij twee wapens in de hand die overeenkomen met die van de terrorist in Wenen, zo meldt BILD. Onder het beeld zweert hij trouw aan de ‘Bayah’, de leider van IS.

Op zijn Instagramaccount, dat intussen geblokkeerd is, zou ook een foto gestaan hebben van een slogan van IS, die hij op zijn vloer maakte met munitie. Volgens BILD zou hij op de dag van de aanslag ook naar twee vrienden video’s hebben gestuurd over de aanval op Charlie Hebdo.

