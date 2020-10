Dit weten we over 5 volwassen en 2 scholieren die in verdenking zijn gesteld voor moord op Samuel Paty

Vermist schilderij na 60 jaar terugge­bracht naar New Yorks museum

21 oktober Een schilderij dat zestig jaar lang vermist was, is teruggebracht naar het Metropolitan Museum of Art in New York (Met). Dat meldt het museum. Een oplettende bezoeker vermoedde dat een ontbrekend schilderij uit een reeks in het Met in de woonkamer van haar buren hing.